КПЛ
Сегодня 17:00
 

Зария рассказал об уходе из "Кайрата" и переговорах с "Актобе"

Зария рассказал об уходе из "Кайрата" и переговорах с "Актобе" ©ФК "Кайрат"

Грузинский полузащитник Георги Зария покинул "Кайрат" после завершения сезона-2025. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок высказался о своём будущем и переговорах с другими казахстанскими  клубами. 

Грузинский полузащитник Георги Зария покинул "Кайрат" после завершения сезона-2025. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок высказался о своём будущем и переговорах с другими казахстанскими  клубами. 

Опытный футболист объяснил, с чем связано решение покинуть алматинский клуб и вероятен ли его переход в стан "Актобе".

"Я благодарен "Кайрату", мы вместе сотворили большую историю в прошлом году и я желаю клубу только удачи. Да, были переговоры с клубом, мы разговаривали с президентом, он хотел, чтобы я остался и я тоже хотел остаться. Но, понимаете, я мало играл во второй части сезона и не видел желания со стороны главного тренера оставить меня. Хотя у меня нет никаких проблем с Рафаэлем Радиковичем, это его решение, но я не хотел быть игроком запаса. 

Переговоры с "Актобе" и "Тоболом"? Да, это правда. В большей степени с "Актобе". Есть интерес. Посмотрим, как будет, пока ничего конкретно сказать не могу", - заявил Георги. 

28-летний игрок присоединился к алматинцам в начале 2024 года. В своём дебютном официальном матче он сразу забил победный гол. Сезон-2024 Зария провёл на топ-уровне, отметившись 15 результативными действиями в 30 встречах, за что получил звание лучшего полузащитника Премьер-лиги Казахстана.


В сезоне-2025 он помог "Кайрату" завоевать чемпионство, Суперкубок Казахстана и выйти в основной этап Лиги чемпионов. Всего в составе "Кайрата" Зария провёл 59 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

