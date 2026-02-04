Албанский полузащитник Назми Грипши - главный актив футбольного клуба "Астана" на данный момент. Но в нынешней ситуации столичному клубу было бы полезнее расстаться с легионером. Корреспондент Vesti.kz объясняет мотивы такого решения.

У "Астаны" большие потери в составе и финансовые сложности, поэтому сейчас команда сильно ослабела с точки зрения вариации состава и широты скамейки. Да, есть достаточно хороший костяк, основа, но за их спинами сплошная молодежь, некоторые из которых не провели ни минуты в казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Грипши сейчас в одной из пиковых фаз в своей карьере. По данным Transfermarkt, контракт хавбека с "Астаной" действует до лета 2026 года. То есть, остается полгода до завершения соглашения. Грипши уже имеет право вести переговоры с другими командами.

"Астана", судя по всему, готова продавать своих игроков, например, как это было с Джеффри Чинеду, ушедшим в российские "Крылья Советов". За Грипши сейчас можно выручить несколько сотен тысяч евро. И это лучше, чем потерять игрока бесплатно.

Кто-то скажет, что он может помочь клубу на старте сезона в весенней части, но может быть и обратная ситуация, когда легионер будет беречь себя от травм для нового контракта.

Продлить контракт с Грипши у "Астаны" едва ли получится, опять же в связи с финансовым положением. Учитывая, что клуб уже подписал полузащитника сборной Казахстана Динмухамеда Карамана и вернул из аренды Эльхана Астанова, было бы гораздо продуктивнее сделать ставку на них и позволить местным сборникам прогрессировать.

Напомним, что в прошлом сезоне Грипши стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, забив 16 голов в 26 матчах. Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику есть от клубов из США, Канады и Ирана.