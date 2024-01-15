Запасайтесь попкорном! Топ-10 соперников казахстанских клубов на зимних сборах

Зимой казахстанские футбольные болельщики с одной стороны отдыхают от турнирных баталий и официальных матчей, но с другой - находятся в ожидании игр своих команд на сборах и новых трансферов. Практически все участники предстоящего сезона КПЛ-2024 уже приступили к подготовительной части к новой кампании, и впереди их ждет немало товарищеских, но в то же время напряженных поединков. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с десяткой интереснейших соперников казахстанских клубов этой зимой.

Для начала отметим, что не у всех клубов есть опубликованный календарь товарищеских матчей во время сборов. Поэтому наш выбор был ограничен данными исключительно тех команд, которые уже сообщили о скорых встречах с анонсированными соперниками. И из этого списка мы собрали топ-10 интересных команд.

10. "Земплин" (Словакия)

Клуб из небольшого города Михаловце на востоке Словакии. Именно эта команда будет противостоять петропавловскому "Кызыл-Жару" 27 января на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Турции. Известно, что "Земплин" выступает в высшем дивизионе словацкого футбола, правда в текущем сезоне занимает предпоследнее место в таблице, набрав всего шесть баллов в 18 играх (шесть ничьих и 12 поражений).

Тем не менее "Земплин" должен стать хорошей проверкой для "Кызыл-Жара", который будет только вкатываться в сезон. Состав словаков чуть подороже (5,02 против 3,21 миллиона евро), а еще у них играет экс-защитник "Актобе" Михал Йерабек.

9. "Малишева" (Косово)

Интересно будет посмотреть на противостояние команды, занимающей четвертое место в чемпионате Косова, с новичками КПЛ из "Жениса". Эта игра, как и противостояние "Кызыл-Жар" - "Земплин", пройдет 27 января. Встреча состоится в городе Белеке.

Клуб, основанный в начале XXI века, только последние три сезона проводит в высшем дивизионе. С каждым годом прослеживается прогресс. Сначала они финишировали восьмыми из десяти, затем шестыми, а сейчас, по итогам первой половины кампании 2023/24, находятся в топ-4.

В составе "Малишева" играет албанский защитник Агон Джака, являющийся двоюродным братом экс-капитана лондонского "Арсенала" Гранита Джаки.

8. "Нефтчи" (Узбекистан)

26 января в Турции состоится противостояние клубов из Казахстана и Узбекистана. Многообещающие новички КПЛ-2024 из семейского "Елимая" встретятся с клубом "Нефтчи" из Ферганы. Сезон-2023 этот коллектив закончил на пятом месте, и таких высоких показателей не было с 2015 года.

Пятикратные чемпионы Узбекистана и двукратные обладатели Кубка могут обеспечить хорошую конкуренцию "Елимаю" в ходе их контрольного матча. Казахстанцы в прошлом году буквально "проехались" по другим клубам первой лиги и увереннейшим образом пробились в КПЛ. Теперь будет интересно посмотреть, как они сыграют на сборах с таким крепким оппонентом.

В составе узбекистанского клуба можно выделить ранее вызывавшегося в сборную Австралии защитника Томислава Мрчелу, а также экс-хавбека "Кайрата" Жасурбека Жалолиддинова.

Обладатели Кубка России 2013/14 и серебряные призеры РПЛ 2015/16, возглавляемые нынешним тренером сборной России Валерием Карпиным, этой зимой сыграют как минимум с двумя казахстанскими клубами. С 1 по 15 февраля они будут участвовать в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ), где также представлен "Кайрат", а 17 февраля у дончан запланирован товарищеский матч с "Астаной" в Дубае (ОАЭ).

По итогам первой половины текущего сезона РПЛ "Ростов" занимает лишь десятое место в турнирной таблице, поэтому они готовятся к ожесточенной борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе. В составе представлено немало известных российских футболистов, самым дорогостоящим из них является капитан Данил Глебов, оцененный в восемь миллионов евро.

За клуб из Ростова-на-Дону в разные годы выступали такие казахстанские футболисты, как Самат Смаков, Андрей Карпович, Стас Покатилов, Александр Зуев, Бахтиер Зайнутдинов и другие.

6. "Урарту" (Армения)

В том же Дубае 30 января "Астана" проведет первую игру в рамках сборов. Соперниками серебряных призеров КПЛ-2023 станут действующие чемпионы Армении из города Ереван - "Урарту". В прошлом году этот клуб не просто стал чемпионов во второй раз в истории, но и оформил золотой дубль, завоевав национальный кубок.

В текущем сезоне на счету команды 34 набранных очка, и она располагается на четвертой строчке в таблице. Вряд ли "Урарту" удастся наверстать упущенное и догнать оторвавшихся конкурентов, но это не делает их легким соперником для "Астаны".

"Урарту" тренирует известный российский специалист Дмитрий Гунько, а одним из форвардов ереванцев является экс-нападающий лондонского "Арсенала" Яя Саного.

5. "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ)

Действующие чемпионы и обладатели Суперкубка ОАЭ станут одним из соперников "Кайрата" на Зимнем кубке РПЛ (1-15 февраля). "Шабаб Аль-Ахли" восемь раз становились чемпионами своей лиги, а также они удерживают рекорд по числу выигранных Кубков и Суперкубков страны.

Их нынешний состав оценивается в 23,06 миллиона евро (у "Кайрата" - 6,53 миллиона). В новом сезоне команда занимает третье место по итогам 12 туров, отставая от лидирующего "Аль-Васла" на шесть очков.

Против "Кайрата" могут сыграть экс-хавбек сборной Сербии и английского "Кристал Пэлас" Лука Миливоевич, аргентинский вингер с более чем сотней матчей в Ла Лиге Феде Картабия, а также известный нападающий из Израиля Мунас Даббур.

4. "Ягеллония" (Польша)

27 января в Турции будет очень жарко, причем во всех смыслах. Мы уже говорили об этой дате и матчах "Кызыл-Жара" и "Жениса", но не забудем упомянуть и о противостоянии чемпионов КПЛ "Ордабасы" и занимающей второе место в чемпионате Польши "Ягеллонии".

Эта команда еще никогда не становилась чемпионом своей страны, хотя несколько раз была второй (2016/17, 2017/18). На счету "Ягеллонии" есть победы в Кубке и Суперкубке Польши. После первой половины текущего первенства клуб занимает второе место, на три балла уступая лидирующему "Шленску".

У "Ягеллонии" довольно неплохой состав, а по ценнику они опережают "Ордабасы" (17,05 против 11,85 миллиона евро). Самый дорогостоящий футболист - левый защитник сборной Польши Бартломей Вдовик (три миллиона евро).

Для шымкентцев это будет уже третий по счету матч на УТС, поэтому к нему они подойдут более-менее подготовленными.

21 февраля в Дубае "Астана" встретится с именитым соперником - московским "Спартаком". Один из самых великих российских клубов, 22 раза становившийся чемпионом страны, добиравшийся до полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1991-м (ныне - Лига чемпионов), переживает не лучшие времена.

К экватору сезона красно-белые занимают лишь пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 18 туров. Состав москвичей оценивается более чем в 90 миллионов евро. В обойме по-прежнему имеются известные легионеры Квинси Промес и Виктор Мозес, звездные россияне Александр Соболев, Георгий Джикия, Роман Зобнин и не только.

Ранее "Астана" и "Спартак" уже пересекались на зимних сборах. В 2016-м российский клуб снес соперников со счетом 5:0, но двумя годами позже казахстанцы взяли реванш - 3:2, причем сине-желтые вели по ходу встречи 3:0. Один из мячей в том матче на свой счет записал нынешний полузащитник "Астаны" Марин Томасов, а у "Спартака" отличился по-прежнему находящийся в строю Промес.

2. "Легия" (Польша)

Возможно, кто-то посчитает, что "Спартак" должен быть выше этой команды в нашем списке. Но мы сделали выбор в пользу "Легии" по той причине, что у них есть свежая история со своим спарринг-партнером - шымкентским "Ордабасы".

20 января в Турции 15-кратные чемпионы Польши сыграют с новоиспеченными обладателями золотых медалей КПЛ вновь. Они встречались летом 2023-го, когда "Ордабасы" был выбит поляками из квалификации Лиги конференций. Матч в Шымкенте завершился результативной ничьей - 2:2, а в Варшаве сильнее были уже хозяева поля - 3:2.

Теперь "Ордабасы" сделает все, чтобы реабилитироваться за эту неудачу хотя бы частично, пусть и в рамках предсезонных сборов. Но сделать это будет не так просто, ведь у соперников больше игрового тонуса. Они провели последний официальный матч в 20-х числах декабря, а уже в середине февраля сыграют в плей-офф Лиги конференций. "Ордабасы" же находится вне игры с начала ноября.

В оцененном в 38,85 миллиона евро составе "Легии" особо выделяется молодой албанский плеймейкер Эрнест Мучи, который имеет ценник в восемь миллионов евро.

1. "Краснодар" (Россия)

Самым громким соперником казахстанских клубов на зимних сборах-2023 (из тех, которые уже были анонсированы) является российский "Краснодар". 14 февраля быки в Дубае сыграют с "Астаной". Сейчас черно-зеленые лидируют в таблице РПЛ, имея двухочковый отрыв от преследователей из "Зенита".

В этом сезоне у "Краснодара" большие планы. Они явно готовы замахнуться на нечто большее, ведь их клубный рекорд - три бронзы РПЛ. Пока у них даже нет титулов, ведь и в Кубке России они добирались лишь до финалов. Этот сезон - поистине многообещающ для болельщиков "Краснодара".

"Астана" и "Краснодар" уже играли на сборах в 2018 году, когда казахстанский клуб добыл уверенную победу - 3:1. Причем два из трех голов астанчан забил все тот же Томасов, который отличался и в матче со "Спартаком".

Текущий состав быков оценивается в 101,25 миллиона евро (у "Астаны" - 9,9 миллиона). Есть сразу три футболиста "Краснодара", которые стоят дороже, чем весь состав их соперников - это голкипер Матвей Сафонов и атакующий хавбек Эдуард Сперцян (по 18 миллионов), а также форвард Джон Кордоба (12 миллионов).