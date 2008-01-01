Заменил Исламхана, совершал ошибки и исправлялся. Как Суюмбаев провел сезон в "Кайрате"

Защитник "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев в преддверии сезона-2020 стал новым капитаном команды и привел своих одноклубников к победе в чемпионате. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем запомнился футболист в этом году и какую роль сыграл в успехе алматинцев.



Суюмбаев в статусе капитана сменил Бауыржана Исламхана, который несколько лет вплоть до ухода из "Кайрата" носил повязку. Из всех кандидатов на роль капитана фигура Суюмбаева была наиболее логичной - относительно давно в "Кайрате" (с 2016 года), самый старший и опытный в команде, на ведущих ролях в национальной сборной, работоспособный, стабильный, цепкий защитник и по-спортивному злой. В итоге он был выбран общекомандным голосованием.



В матчах КПЛ-2020 30-летний Суюмбаев не изменил себе, проделывая огромный объем работы и став лидером команды. Правда, у него не обошлось без ляпов, как в игре за сборную против Беларуси, что предопределило результат в пользу соперника, так и во встрече чемпионата против "Жетысу", что могло обернуться катастрофой для "Кайрата". Но в итоге алматинцы совершили камбэк.







К слову, Суюмбаев проявил бойцовские качества через несколько дней после фиаско в игре за сборную. На 90-й минуте матча с "Кайсаром" капитан алматинцев поучаствовал в победном голе.







Стоит отметить, что по итогам сезона Суюмбаев стал лучшим в КПЛ по точным передачам в штрафную площадь. На его счету 83 паса, что на два больше, чем у лидера "Астаны" Марина Томасова.



В "Кайрате" он также стал лучшим по ассистам, сделав семь голевых передач. Кроме того, капитан алматинцев отметился одним голом, забив в матче 15-го тура против "Тобола".







Пока трудно предположить замену этому футболисту и представить "Кайрат" без Суюмбаева. Его опыт и умение наверняка будут пригождаться алматинскому клубу еще не один сезон.



Напомним, что "Кайрат" спустя 16 лет впервые выиграл чемпионат Казахстана. Алматинцы досрочно обеспечили себе триумф и в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.