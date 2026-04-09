Через несколько месяцев Дастан Сатпаев окончательно покинет "Кайрат", и для алматинцев это, безусловно, станет большой кадровой потерей. Однако корреспондент Vesti.kz убежден, что в недрах академии появился новый игрок, который способен взять на себя как минимум некоторую часть функций Дастана. Его имя - Азамат Туякбаев.

18-летний Туякбаев обратил на себя внимание после блестящего перфоманса в Уральске, где он оформил дубль в тяжёлой кубковой встрече против "Жайыка". Не самые комфортные условия, тяжёлое поле, полный стадион, пропущенный гол. И вот тут Туякбаев берёт на себя ответственность как лидер молодёжки "Кайрата" и сначала вколачивает первый гол, а во втором тайме забивает победный, отличившись ударом головой при своём достаточно скромном росте (175 см).

Это стало очередным доказательством не только футбольных качеств Азамата, но и ментальных. Туякбаев ещё в прошлом году заявил о себе как вожак "Кайрат-Жастар", а затем в этой же роли проявил себя в юношеской сборной Казахстана U-19.

В действительности, у Азамата уже есть солидное количество хайлатов как в "Кайрате", так и в сборной. За клуб он оформил дубль в юношеской Лиге чемпионов против "Спортинга", а затем забил дебютный гол в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и сыграл в двух матчах общего этапа в основной Лиге чемпионов.

В сборной в ходе квалификации на Евро Туякбаев опять же блистал - шесть матчей, два гола и два ассиста. Особенно стоит выделить недавнюю игру с Румынией, где Азамат блестяще пробил со штрафного, а также отдал голевую передачу. Но ещё одна немаловажная деталь той встречи, по словам очевидцев, Азамат посвятил гол ушедшему из жизни в конце прошлого года тренеру "Кайрата" и сборной U-19 Кириллу Кекеру, сказав: "Это все ради вас, Сергеич".

Крепкий характер и явные лидерские качества - всё это позволяет Туякбаеву стремительно пробивать себе путь в основную обойму "Кайрата".

Да, если проводить параллели между Туякбаевым и Сатпаевым, это, безусловно, разные игроки. Азамат - скорее полузащитник созидательного плана, в то время как Дастан - больше финишер, акцентированный на голы.

Но Туякбаев может дать свои качества в фланговой позиции, где часто используют того же Сатпаева. Его объёмная работа, поставленный удар, высокая вовлечённость в командные действия - всё это отвечает тем требованиям, которые есть у тренерского штаба "Кайрата".

Да, Азамат вряд ли покажет такую же результативность как Сатпаев (в Казахстане в принципе больше нет таких игроков), но он определённо способен быть столь же полезным и соответствовать уровню основы.

