Нападающий "Актобе" Элдер Сантана не вошел даже в топ-10 бомбардиров чемпионата Казахстана, но его кандидатура крайне востребована внутри рынка и свой конкретный интерес уже обозначил "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему алматинцам так нужен фактурный бразильский форвард.

Если взглянуть на базовую статистику Сантаны в прошедшем сезоне КПЛ, то она никак не впечатляет - четыре гола, шесть ассистов. Но даже при таких показателях, в "Актобе" все признают его высокий уровень полезности. Сантана тот самый редкий бразилец, который готов ответственно работать без мяча, играть на команду и быть частью механизма. Его недостаток по части результативности и реализации компенсируется постоянной энергией.

И если копнуть в более детальную статистику, то мы увидим, почему Карпович так ценил Сантану. Например, он в числе лидеров по таким показателям, как: собранные на себе фолы, касания в штрафной, верховые единоборства.

Сантана мог бы стать частью дуэта в "Кайрате" с другим бразильцем Жоао Пауло. Классный финишер и напарник, отличной работающий в подыгрыше - на бумаге действительно перспективная идея. Тем более, алматинцы так могут компенсировать потенциальную потерю в составе в лице другого габаритного форварда Артура Шушеначева. Казахстанец вполне может уйти зимой, поэтому замена ему так или иначе необходима, ведь вводить полноценно в основу юного Труфанова, кажется, еще рановато.

Но сможет ли "Кайрат" выдержать конкуренцию за бразильца - большой вопрос. Сантана показал себя качественно не только в КПЛ, но и в еврокубках. И мы еще не забыли историю, как он впечатлил руководство румынского "Сепси" после очного противостояния с "Актобе". Поэтому не исключено, что игрок захочет вернуться в Европу. Но если брать чемпионат Казахстана, то "Кайрат" с точки зрения игровой стилистики подходит Сантане почти идеально.

Фото: ФК "Актобе"©