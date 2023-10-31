Замена игроку сборной Казахстана? Почему "Кайрат" хочет подписать форварда "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:58
©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Элдер Сантана не вошел даже в топ-10 бомбардиров чемпионата Казахстана, но его кандидатура крайне востребована внутри рынка и свой конкретный интерес уже обозначил "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему алматинцам так нужен фактурный бразильский форвард. 

Если взглянуть на базовую статистику Сантаны в прошедшем сезоне КПЛ, то она никак не впечатляет - четыре гола, шесть ассистов. Но даже при таких показателях, в "Актобе" все признают его высокий уровень полезности. Сантана тот самый редкий бразилец, который готов ответственно работать без мяча, играть на команду и быть частью механизма. Его недостаток по части результативности и реализации компенсируется постоянной энергией. 

И если копнуть в более детальную статистику, то мы увидим, почему Карпович так ценил Сантану. Например, он в числе лидеров по таким показателям, как: собранные на себе фолы, касания в штрафной, верховые единоборства. 

Сантана мог бы стать частью дуэта в "Кайрате" с другим бразильцем Жоао Пауло. Классный финишер и напарник, отличной работающий в подыгрыше - на бумаге действительно перспективная идея. Тем более, алматинцы так могут компенсировать потенциальную потерю в составе в лице другого габаритного форварда Артура Шушеначева. Казахстанец вполне может уйти зимой, поэтому замена ему так или иначе необходима, ведь вводить полноценно в основу юного Труфанова, кажется, еще рановато. 

Но сможет ли "Кайрат" выдержать конкуренцию за бразильца - большой вопрос. Сантана показал себя качественно не только в КПЛ, но и в еврокубках. И мы еще не забыли историю, как он впечатлил руководство румынского "Сепси" после очного противостояния с "Актобе". Поэтому не исключено, что игрок захочет вернуться в Европу. Но если брать чемпионат Казахстана, то "Кайрат" с точки зрения игровой стилистики подходит Сантане почти идеально. 

Фото: ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ

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