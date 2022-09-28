Польский нападающий Петр Гжельчак по окончании текущего сезона уйдет из "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
У 34-летнего форварда в конце года истекает срок соглашения, которое не будет продлено на новый сезон.
В КПЛ-2022 на счету Гжельчака 16 матчей, в которых он забил два гола.
В "Атырау" польский нападающий выступает с 2019 года.
Для экс-форварда молодежной сборной Польши "Атырау" стал вторым зарубежным клубом в карьере после греческого "Платаниаса".
В Польше он успел поиграть за "Гурник", "Ягеллонию", "Легию", "Полонию" (Варшава) и "Видзев".
Свой самый знаменитый гол в карьере нападающий забил в ворота "Барселоны" в 2013 году. Тогда Гжельчак на 50-й минуте вывел "Легию" вперед в товарищеском матче (2:2).