Забивавший "Барселоне" форвард из Европы покинет клуб КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:24
©ФК "Атырау"

Польский нападающий Петр Гжельчак по окончании текущего сезона уйдет из "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 34-летнего форварда в конце года истекает срок соглашения, которое не будет продлено на новый сезон.

В КПЛ-2022 на счету Гжельчака 16 матчей, в которых он забил два гола.

В "Атырау" польский нападающий выступает с 2019 года.

Для экс-форварда молодежной сборной Польши "Атырау" стал вторым зарубежным клубом в карьере после греческого "Платаниаса".

В Польше он успел поиграть за "Гурник", "Ягеллонию", "Легию", "Полонию" (Варшава) и "Видзев".

Свой самый знаменитый гол в карьере нападающий забил в ворота "Барселоны" в 2013 году. Тогда Гжельчак на 50-й минуте вывел "Легию" вперед в товарищеском матче (2:2).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29
7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28
8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26
9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26
10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15

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Метки:
КПЛ Атырау ФК Польша

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