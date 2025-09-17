28-летний Жасур Яхшибоев ярко, хоть и нестабильно проявлял себя в прошлом сезоне в составе "Ордабасы". Однако после ухода из шымкентского клуба карьерный путь игрока нельзя назвать успешным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как форвард, несколько лет назад забивавший "Реалу", оказался никому не нужен.

Яркие эпизоды в "Ордабасы" и провал в Иране

Трансфер Яхшибоева в "Ордабасы" воспринимался как один из самых громких и любопытных в сезоне-2024. Глобально, узбекский нападающий не дал того импакта, который от него ожидали и, в частности, никак не проявил себя в еврокубках.

Но в КПЛ Яхшибоев периодически сверкал - забил девять голов и отдал три ассиста, в том числе отличался в больших матчах с "Кайратом" и "Астаной". Яхшибоев даже вошел в число лучших бомбардиров (уступил лишь Исламу Чеснокову, Жоао Пауло и Николаю Сигневичу), хотя, скорее, это говорит о том, что гонка получилась скучной и аномально небогатой на снайперов.

В 2025-м "Ордабасы" затеял трансформацию и отказался от практически всех дорогостоящих игроков. Яхшибоев был в их числе. Жасур был без команды аж до марта и затем нашел необычный вариант - в Иране. Клуб "Нассаджи" подобрал форварда, кстати там же играл экс-игрок сборной Казахстана Александр Меркель.

Но ничего хорошего из этого союза не вышло. Яхшибоев отыграл всего четыре матча, а клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Ирана.

Полгода без клуба и возвращение в Казахстан?

В итоге, летом нападающий вновь вернулся к статусу свободного агента и по сей день не нашел новую команду. Казалось, что его подхватит один из казахстанских клубов, но этого так и не произошло.

Ситуация удивительная, но думается, зимой, если Яхшибоев так и не найдет клуб, то клубы КПЛ он может заинтересовать. Все-таки игрок неординарный, с определенными сильными качествами и уже показавший, что способен забивать даже в достаточно кризисной команде ("Ордабасы" образца 2024 года был именно такой).

Напомним, что воспитанник "Пахтакора" также выступал на родине за АГМК и "Навбахор", однако значительная часть его карьеры прошла за границей: в Беларуси он играл за "Энергетик-БГУ" и "Шахтер-Солигорск", в Польше — за "Легию", в Молдове — за "Шериф". Именно в составе последнего Яхшибоев 28 сентября 2021 года забил мяч в ворота мадридского "Реала" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Ордабасы"©