Забьет бывшему клубу? Абат Аймбетов готовится сыграть с "Кайратом"

Встреча пройдет в столице Казахстана.

Абат Аймбетов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:43

Форвард "Астаны" Абат Аймбетов может сыграть с "Кайратом" в рамках 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча пройдет 23 мая в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок вернулся в общую группу после травмы (повредил заднюю поверхность бедра), полученной в гостевом матче девятого тура с "Актобе" (2:0).

Напомним, что правами на игрока обладают самарские "Крылья Советов", в которые он перешел в феврале. До этого он был игроком "Кайрата", которому в прошлом сезоне помог выиграть долгожданный чемпионский титул.

В нынешнем сезоне КПЛ 25-летний казахстанец провел семь матчей, в которых забил четыре гола. 

Перед этим матчем "Астана" с 32 очками лидирует в таблице, тогда как "Кайрат"  с отставанием на 12 пунктов располагается на четвертой позиции.

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Метки:
КПЛ-2021 Аймбетов Абат Астана ФК Кайрат ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 17:43
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