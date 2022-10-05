"За шесть очков". Прямая трансляция матча КПЛ "Акжайык" - "Туран"

Сегодня, 5 октября, пройдет перенесенный матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу. "Акжайык" на своем поле примет "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Уральске начнется в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ.
Это матч за шесть очков, так как команды соседствуют в турнирной таблице. Туркестанцы с 23 очками идут на 11-м месте, а уральцы, набрав 21 балл, располагаются на предпоследней, 13-й строчке.
Прежде команды провели между собой три игры, в которых "Акжайык" одержал одну победу при двух ничейных исходах. Ну и общая разница мячей в пользу западноказахстанцев 4-2.