"За шесть очков". Прямая трансляция матча КПЛ "Акжайык" - "Туран"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:50
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Сегодня, 5 октября, пройдет перенесенный матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу. "Акжайык" на своем поле примет "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча в Уральске начнется в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ.

Это матч за шесть очков, так как команды соседствуют в турнирной таблице. Туркестанцы с 23 очками идут на 11-м месте, а уральцы, набрав 21 балл, располагаются на предпоследней, 13-й строчке.

Прежде команды провели между собой три игры, в которых "Акжайык" одержал одну победу при двух ничейных исходах. Ну и общая разница мячей в пользу западноказахстанцев 4-2.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 20 5 8 7 19-25 23
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
КПЛ Акжайык ФК Туран ФК

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