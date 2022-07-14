За Исламхана развернулась борьба среди клубов КПЛ. Подробности

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан может вернуться в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, в услугах опытного игрока заинтересованы несколько клубов. Одним из главных кандидатов называется "Тараз".

"Осенью заканчивается дисквалификация Бауыржана Исламхана, но уже сейчас за игрока развернулась нешуточная борьба среди клубов КПЛ. Несколько руководителей держат руку на пульсе, чтобы после окончания сезона сделать предложение Исламхану. Один из главных претендентов на 29-летнего полузащитника - родной "Тараз", - пишет телеграм-канал "Гол емес".

Исламхан ответил на предложение вернуться в "Кайрат"

Напомним, сейчас Исламхан отбывает двухгодичную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата. Игрок провалил допинг-тест 16 сентября 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда" и был дисквалифицирован на два года. Последний раз он выходил на поле в октябре 2020 года за "Аль-Айн" в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

До "Аль-Айна" Исламхан выступал за "Кайрат". С алматинским клубом он пять раз становился серебряным призером КПЛ и четырежды выигрывал Кубок Казахстана.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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