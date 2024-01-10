"Я суперзвезда". Георгий Жуков сделал признание об Аршавине в "Кайрате"

Игрок сборной Казахстана и экс-футболист "Кайрата" и "Астаны" Георгий Жуков в интервью "Чемпионату" вспомнил о выступлении за алматинский клуб вместе с легендарным россиянином Андреем Аршавиным, сообщают Vesti.kz.

Жуков и Аршавин выступали за "Кайрат" в сезонах 2017 и 2018.

- Как игралось в "Кайрате" с легендой российского футбола Аршавиным?

- Я до сих пор с ним общаюсь. Очень рад, что познакомился и поиграл с таким мастером. Помню, в юности следил за ним в "Зените", сборной. На Евро-2008 мы болели за Россию. А Аршавин был для меня одним из примеров для подражания. Конечно, в "Кайрате" он уже играл не на таких скоростях, как в "Арсенале", но по его идеям, мышлению было видно, что это большой футболист. Аршавин часто говорил правильные вещи. Мне нравилось, как он реагировал на какие-то ситуации, что рассказывал. Если делал замечания, то всегда по делу.

- Воспитывал молодых?

- Он справедливо относился ко всем, неважно, молодой или опытный. Если ты хорошо что-то делаешь - похвалит. Если ошибешься - тоже скажет. Не было такого, чтобы Аршавин постоянно кого-то критиковал. Он всегда думал о коллективе, как улучшить, а не кого-то обидеть. Бывало, кто-то и обижался. Но мне кажется, он по делу говорил, правду. И никогда не показывал своим видом: я суперзвезда, а вы - никто. В команде все хорошо общались, мы часто шутили, и Андрей был частью коллектива. Никакого высокомерия с его стороны я не замечал.

Ранее различные источники сообщили, что Жуков покинул китайский "Цанчжоу", но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия.

"Аршавин" после окончания карьеры работает в "Зените". Сейчас он является заместителем генерального директора по спортивному развитию.