"Я редко перехожу на личности, но ...". В "Актобе" недовольны одним из лучших бомбардиров КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:37
©ФК "Актобе"

Несмотря на победу "Актобе" над "Шахтером", в стане западно-казахстанского клуба есть игроки, которые получают публичную критику от Андрея Карповича. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о положении Андрия Филипповича, чья эффективность по сравнению с прошлым годом заметно снизилась. 

Переход хорватского игрока в "Актобе" изначально был овеян странным диалогом, ведь в прошлом году клуб опровергал интерес к Андрия, а он сам позже заявил, что никогда не наденет красно-белую майку. Однако, в итоге этот союз сложился. 

Филиппович стал одним из больших зимних трансферов "Актобе" и на старте сезона оправдывал вложения. Хорват оформил дубль в матче с "Астаной" и сделал еще три ассиста в пяти стартовых турах. Но затем все сломалось. С середины апреля у Филипповича ни одного результативного действия и всего одна игра в которой он вышел в стартовом составе. 

Став регулярным игроком скамейки, ершистый балканец на днях опубликовал пост, намекающий на его статус в команде: "Если кто-то не уважает ваше качество, это их потеря, а не ваша. Знайте себе цену и двигайтесь дальше...". Позже эта запись была удалена, а сам Андрия опроверг информацию о том, что он хочет уйти. 

Однако, есть и обратная сторона, так главный тренер "Актобе" Андрея Карпович заявил, что недоволен игрой Филипповича: "Я редко перехожу на личности, но здесь это необходимою Мы ждем от Филипповича и Жумабека гораздо большего". 

Претензии Карповича вполне обоснованы. Филиппович приобретался как игрок для основы, но по сравнению с периодом в "Атырау" (где он стал одним из лучших бомбардиров КПЛ), его показатели упали в несколько раз. Например, в прошлом году, после тех же 12 туров у хорвата было девять голов и три ассиста, а сейчас в сумме всего пять результативных действий. 

В момент отсутствия Уго Видемона, именно на Филипповича возлагали большие надежды, поскольку он достаточно опытный (в отличие от того же Самородова) игрок, но пока Андрия проваливает свой этап в "Актобе".

Показательно, что в недавнем матче с "Шахтером" Карпович доверил позиции в атаке Бауыржану Байтане и Арману Кенесову, а не легионеру Филипповичу. И дальше Андрия, возможно, будет еще сложнее, поскольку скоро открывается летнее трансферное окно и "Актобе" почти наверняка выйдет на рынок в поисках усиления. В частности, есть слухи об интересе к Дарко Зоричу, а это игрок такого же типажа и амплуа, что и Филиппович. При этом, известно, что Карпович всегда высоко котировал Зорича и даже забирал его из "Окжетпеса" в "Кызыл-Жар".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Карпович Андрей

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