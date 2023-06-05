"Я редко перехожу на личности, но ...". В "Актобе" недовольны одним из лучших бомбардиров КПЛ

Несмотря на победу "Актобе" над "Шахтером", в стане западно-казахстанского клуба есть игроки, которые получают публичную критику от Андрея Карповича. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о положении Андрия Филипповича, чья эффективность по сравнению с прошлым годом заметно снизилась.
Переход хорватского игрока в "Актобе" изначально был овеян странным диалогом, ведь в прошлом году клуб опровергал интерес к Андрия, а он сам позже заявил, что никогда не наденет красно-белую майку. Однако, в итоге этот союз сложился.
Филиппович стал одним из больших зимних трансферов "Актобе" и на старте сезона оправдывал вложения. Хорват оформил дубль в матче с "Астаной" и сделал еще три ассиста в пяти стартовых турах. Но затем все сломалось. С середины апреля у Филипповича ни одного результативного действия и всего одна игра в которой он вышел в стартовом составе.
Став регулярным игроком скамейки, ершистый балканец на днях опубликовал пост, намекающий на его статус в команде: "Если кто-то не уважает ваше качество, это их потеря, а не ваша. Знайте себе цену и двигайтесь дальше...". Позже эта запись была удалена, а сам Андрия опроверг информацию о том, что он хочет уйти.
Однако, есть и обратная сторона, так главный тренер "Актобе" Андрея Карпович заявил, что недоволен игрой Филипповича: "Я редко перехожу на личности, но здесь это необходимою Мы ждем от Филипповича и Жумабека гораздо большего".
Претензии Карповича вполне обоснованы. Филиппович приобретался как игрок для основы, но по сравнению с периодом в "Атырау" (где он стал одним из лучших бомбардиров КПЛ), его показатели упали в несколько раз. Например, в прошлом году, после тех же 12 туров у хорвата было девять голов и три ассиста, а сейчас в сумме всего пять результативных действий.
В момент отсутствия Уго Видемона, именно на Филипповича возлагали большие надежды, поскольку он достаточно опытный (в отличие от того же Самородова) игрок, но пока Андрия проваливает свой этап в "Актобе".
Показательно, что в недавнем матче с "Шахтером" Карпович доверил позиции в атаке Бауыржану Байтане и Арману Кенесову, а не легионеру Филипповичу. И дальше Андрия, возможно, будет еще сложнее, поскольку скоро открывается летнее трансферное окно и "Актобе" почти наверняка выйдет на рынок в поисках усиления. В частности, есть слухи об интересе к Дарко Зоричу, а это игрок такого же типажа и амплуа, что и Филиппович. При этом, известно, что Карпович всегда высоко котировал Зорича и даже забирал его из "Окжетпеса" в "Кызыл-Жар".