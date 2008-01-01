"Я открыт для переговоров". Игрок участника еврокубков - о вариантах продолжения карьеры в КПЛ

Летом он сменил клубную прописку.

Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:54
29-летний туркменский полузащитник карагандинского "Шахтера" Руслан Мингазов рассказал KazFootball.kz о своем будущем.

"Пока я и сам не знаю, где буду в следующем году. У меня еще ничего не решено. Я открыт для переговоров. Мои агенты тоже ищут варианты по Казахстану, поэтому посмотрим, что будет. Пока конкретного предложения ни от "Шахтера", ни от других команд не было", - сказал  футболист.

Минувший сезон Мингазов начинал в "Иртыше", а после расформирования павлодарского клуба из-за финансовых трудностей подписал контракт с "Шахтером", в составе которого провел 13 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, что "Шахтер" финишировал на четвертом месте в КПЛ-2020, тем самым завоевав путевку в еврокубки на будущий год.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:54
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