"Я ждал этого матча полгода". Кекер - о победе над "Актобе" и состоянии "Кайрата"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:11
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер подвел итоги матча с "Актобе" (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил, какой фактор влиял на его личную мотивацию в этой встрече и какие матчи для него ориентир в плане функциональной готовности. 

- Это скорее не вопрос, а пожелание. Если "Кайрат" будет играть так в каждом матче, то и подобная поддержка будет обеспечена команде. Мы желаем вам этого. 

- Я не могу обещать, что каждый матч мы будем показывать такую игру, мы стараемся, но у нас большая группа молодых игроков. Где-то есть нестабильность. Но мы стремимся играть с позиции силы, в качественный атакующий футбол, чтобы привлекать болельщиков. 

- В прошлогоднем матче с "Актобе" на выезде "Кайрат", скажем так, "задавили". Та игра упоминалась перед нынешней? 

- На установке мы ничего не говорили. На за пять дней до игры мы показали решения (судей) в трех эпизодах, которые нам до сих пор никто не объяснил. Все забыли о тех решениях, конец чемпионата ведь, можно не объяснять. Но лично я ждал эту игру полгода. Это мои ощущения. Мы с ребятами поговорили и сказали, что важно сыграть и за тот матч. 

- В плане функциональной подготовки команда выходит на пик? 

- Мы отслеживаем игроков, их двигательную активность, но я не скажу, что это наша лучшая игра в этом плане. Чтобы вы понимали, если брать двигательную активность, то лучшие матчи по этим показателям были с "Дордоем" и "Пахтакором". Те матчи как ориентир. Можно не смотреть эти игры, только взглянуть на цифры и при таких показателях это всегда была бы победа в чемпионате Казахстана. Мы к этим цифрам стремимся. 

Если говорить по матчу с "Актобе". У нас было ментальное, физическое, игровое преимущество. Мы уже в первом тайме могли закрыть игру, но у нас не было качественного преимущества. Вот именно в плане качества мы постоянно работаем. 

Напомним, "Кайрат" победил "Актобе" со счетом 2:1 и приблизился к лидерам КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Актобе ФК

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