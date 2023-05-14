"Я ждал этого матча полгода". Кекер - о победе над "Актобе" и состоянии "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер подвел итоги матча с "Актобе" (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил, какой фактор влиял на его личную мотивацию в этой встрече и какие матчи для него ориентир в плане функциональной готовности.

- Это скорее не вопрос, а пожелание. Если "Кайрат" будет играть так в каждом матче, то и подобная поддержка будет обеспечена команде. Мы желаем вам этого.

- Я не могу обещать, что каждый матч мы будем показывать такую игру, мы стараемся, но у нас большая группа молодых игроков. Где-то есть нестабильность. Но мы стремимся играть с позиции силы, в качественный атакующий футбол, чтобы привлекать болельщиков.

- В прошлогоднем матче с "Актобе" на выезде "Кайрат", скажем так, "задавили". Та игра упоминалась перед нынешней?

- На установке мы ничего не говорили. На за пять дней до игры мы показали решения (судей) в трех эпизодах, которые нам до сих пор никто не объяснил. Все забыли о тех решениях, конец чемпионата ведь, можно не объяснять. Но лично я ждал эту игру полгода. Это мои ощущения. Мы с ребятами поговорили и сказали, что важно сыграть и за тот матч.

- В плане функциональной подготовки команда выходит на пик?

- Мы отслеживаем игроков, их двигательную активность, но я не скажу, что это наша лучшая игра в этом плане. Чтобы вы понимали, если брать двигательную активность, то лучшие матчи по этим показателям были с "Дордоем" и "Пахтакором". Те матчи как ориентир. Можно не смотреть эти игры, только взглянуть на цифры и при таких показателях это всегда была бы победа в чемпионате Казахстана. Мы к этим цифрам стремимся.

Если говорить по матчу с "Актобе". У нас было ментальное, физическое, игровое преимущество. Мы уже в первом тайме могли закрыть игру, но у нас не было качественного преимущества. Вот именно в плане качества мы постоянно работаем.

Напомним, "Кайрат" победил "Актобе" со счетом 2:1 и приблизился к лидерам КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →