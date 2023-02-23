"Я болею за них". Меркель перейдет в "Кайрат"?

Казахстанский полузащитник Александр Меркель фактически остался без команды на весеннюю часть европейского сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему опытный хавбек необходим "Кайрату" и есть ли хотя бы малейшая вероятность такого трансфера.

После трагических событий в Турции клуб Меркеля "Газиантеп" снялся с розыгрыша местного чемпионата и сейчас распускает своих игроков по разным клубам. У Александра в июне официально заканчивается контракт, что облегчает поиск новой команды.

Ранее возникла информация, что "Актобе" был крайне заинтересован в экс-игроке "Милана", но им не удалось договориться по условиям. Сообщалось, что Меркель ждет выгодного варианта из Европы, но при этом 50 процентов его зарплаты в ближайшие полгода готов покрывать "Газиантеп".

Ситуация интересная. Меркель так или иначе вел переговоры с "Актобе", а значит, вариант с возвращением в Казахстан для себя он не исключает. Возможно, не все зависит только от финансов?

С точки зрения бытовых и футбольных условий для Меркеля в КПЛ есть лишь один подходящий клуб - это "Кайрат". У команды база европейского уровня с идеальными условиями для тренировок и восстановления, Алматы - самый развитый город в стране. Но, что самое интересное, Меркель ранее сам признавал, что болеет в Казахстане именно за "Кайрат", ведь он родился в Алматы и его отец играл за "желто-черных".

"В Казахстане я болею за "Кайрат", потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в 2020 году", - заявлял Александр.

Да, у игрока некоторые потенциальные факторы для перехода имеются, а может ли возникнуть желание со стороны "Кайрата"? В последнюю неделю алматинцы активизировались на трансферном рынке и даже подписали игрока сборной Израиля, а значит, возможности клуба не так критичны, как представлялось.

В игровом плане Меркель и вовсе мог бы стать ключевой фигурой в команде Кирилла Кекера. Ведь если брать полузащиту, то эта линия еще с прошлого года остается уязвимой после ухода Яцека Гуральски и Рикарду Алвеша. Сейчас среди полузащитников "Кайрата" сплошь молодые игроки, которые проводят лишь второй-третий сезон на профессиональном уровне. Даже при их таланте и амбициях пройти сезон на стабильно качественном уровне будет непросто. Меркель стал бы исключительным усилением и примером для условных Садыбекова или Буранчиева.

Да, надо признать, что шансы на трансфер Меркеля в "Кайрат" мизерные, и пока к этому не было даже предпосылок, но алматинцы показали, что умеют удивлять, а сам Александр способен стать звездой чемпионата Казахстана и привлечь болельщиков на стадион.

Фото: ФК "Газиантеп"©