"Актобе" летом устроил масштабную трансферную кампанию и одним из новичков может стать белорусский нападающий Виталий Лисакович. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тяжелом нраве талантливого нападающего.

Несколько лет назад, Лисаковичем предметно интересовалась "Астана", но тогда Виталий был нарасхват в РПЛ и уехал в "Локомотив". При этом, уже тогда репутация у форварда была противоречивая.

Это в том числе связано с непростыми семейными обстоятельствами. Белорусский журналист Юрий Довнар отмечал, что у Лисаковича есть два младших брата, тоже футболисты, однако мама умерла рано, а отец проводил много времени в местах не столь отдаленных. То есть Виталий с детства исполнял роль старшего — человека, от которого многое зависит. А парни росли с бабушкой и дедушкой в небольшом городке Узде. По характеру Виталий замкнутый, неразговорчивый - как на поле, так и в быту.

Бывший тренер солигорского "Шахтера" Олег Кубарев говорил о поведении Лисаковича в команде следующее:

"Виталий из тех парней, которые постоянно притягивают к себе внимание. Он может выйти на тренировку, начать делать передачи и ни с того ни с сего попасть мячом в голову более старшему партнеру. Конечно, за это можно сразу же казнить. Но тогда случится конфликт, и тренер тут же станет врагом".

О белорусском периоде карьеры Лисаковича много историй, связанных с его характером: и сломанная рука в раздевалке после разгрома, и стычки с тренерами из-за замечаний на теориях, и разногласия с возрастными игроками.

Кроме того, Виталия периодически не вызывали в сборную Беларуси и сам он отказывался приезжать в молодежную сборную.

Тяжелый характер сказывался и в России. В "Рубине" у Лисаковича были стычки с Леонидом Слуцким. Футболист даже отстранялся от работы с первой командой и какое-то время тренировался один. Также не все ладно было и при Юрии Уткульбаеве (к слову, экс-тренере "Актобе"), а также при Рашиде Рахимове при котором Виталий и ушел из "Рубина".

В Казани у него зафиксировали не меньше 200 неоплаченных нарушений ПДД, большая часть из которых касаются скоростного режима.

Но если смотреть именно на футбольные качества Лисаковича, практически каждый тренер отмечал, что это классный игрок. В "Локомотиве" он отличался в групповом этапе Лиге чемпионов. В трех последних сезонах в России он забил 20 голов, правда большая часть из них в первой лиге. Кстати, результативно отмечался он и в матчах за сборную Беларуси против Казахстана. В 2020 году в матче Лиге наций он забил, а в недавнем товарищеском матче отдал голевую передачу.

В общем, "Актобе" сильно рискует, прежде всего, с точки зрения внутренней атмосферы в команде. Но если Лисакович вольется в коллектив, то не исключено, что это может стать одним из главных трансферов всего сезона в КПЛ.

Фото: abff.by©