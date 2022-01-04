Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист может пополнить состав новичка КПЛ

©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:11

Казахстанский защитник "Турана" Мардан Толебек может сменить команду зимой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, на него претендует "Махтаарал", который вышел в КПЛ со второго места в турнире среди клубов первой лиги.

31-летний Толебек в минувшем сезоне провел во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола. Болельщикам больше известен по выступлениям за "Ордабасы", откуда в свое время получал вызов в сборную Казахстана.

Напомним, что в высший дивизион также пробился "Аксу", в то время как в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу".

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