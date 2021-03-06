Звездный дуэт нападающих "Кайрата" Вагнер Лав и Штрели Мамба сделали результат матча за третье место в Суперкубке Казахстана - 2021 против "Шахтера". Корреспондент Vesti.kz рассматривает их действия в прошедшей игре.

В отличие от полуфинальной встречи с "Тоболом" в матче c "Шахтером" Лав и Мамба появились на поле только во втором тайме. Бразилец на 62-й минуте вышел вместо Адеринсолы Эсеолы, а немецкий форвард на 46-й занял место Арсена Буранчиева.

И надо сказать, их появление заметно усилило игру и сделало движение "Кайрата" в нападении осмысленным. Лав, к примеру, действовал не только на острие, но и опускался чуть ли не к центральному кругу, выступая конструктором атак из глубины. Такого отнюдь не было в игре Эсеолы. Это заметно усилило давление на оборону "Шахтера".

Мамба занял позицию правого вингера и тоже наряду с вышедшим на замену Гулжигитом Алыкуловым, который действовал слева, стал напрягать защитные порядки "горняков".

Немец сильно старался. Несколько его рывков и открываний напомнили о его классе. Новичок "Кайрата", допустивший в матче с "Тоболом" роковой промах, находясь в нескольких метров от пустых ворот, на сей раз исправился.

В игре с костанайцами Мамба не раз пытался сыграть на грани офсайда, но в основном неудачно. Причем не только из-за собственного попадания в положение "вне игры", а также по причине того, что лайнсмены банально перестраховывались.

В решающем эпизоде матча с "Шахтером", произошедшем на 88-й минуте, Мамба сыграл по-другому. Он уже не был на одной линии с защитниками "горняков", когда откликнулся на проникающую передачу Лава. Штрели, благодаря рывку, быстро оказался за их спиной, после чего обвел голкипера и поразил пустые ворота.

Напомним, "Кайрат" в матче за третье место обыграл "Шахтера". В составе "горняков" отличился Жан-Али Пайруз. У алматинцев, помимо Мамбы, забил Денис Поляков.

6 марта в финальном матче встретятся "Астана" и "Тобол".

Фото: ПФЛК©