"Кайрат" на этой неделе ожидают два напряженных поединка. Сегодня, 21 октября, алматинцы в рамках группового этапа Лиги конференций встретятся в Баку с "Карабахом", а 24-го в предпоследнем туре Olimbet-чемпионата Казахстана по футболу примут "Астану". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как по ходу текущего сезона "желто-черные" проводили подобные микроциклы.

Алматинцы в этом году играли через два дня на третий восемь раз. Во всех случаях это были матчи еврокубков, спаренные либо с Кубком Казахстана, либо с КПЛ.

Микроциклы складывались по-разному. Летом команда успешно играла в Лиге чемпионов с "Маккаби" (1:1 в гостях и победа 2:0 дома) и между этими поединками практически резервным составом обыграла в Кубке Казахстана "Жетысу" - 1:0.

7 июля. "Маккаби" - "Кайрат" 1:1

10 июля. "Жетысу" - "Кайрат" 0:1

К слову, после второго поединка с чемпионом Израиля алматинцы через два дня вновь без многих игроков основы уступили "Каспию" - 0:2.

14 июля. "Кайрат" - "Маккаби" 2:0

17 июля. "Кайрат" - "Каспий" 0:2

Следующие два микроцикла прошли под знаком соперничества с "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов и "Тураном" в Кубке Казахстана. В Алматы все получилось на контрасте - победа над сербами (2:1) и поражение молодежи от южноказахстанцев (0:1).

21 июля. "Кайрат" - "Црвена Звезда" 2:1

24 июля. "Кайрат" - "Туран" 0:1

А вот выездная серия получилась кошмарной. Поражение в Белграде - 0:5 и фиаско через два дня в Туркестане - 3:4 При этом "Кайрат" вел у "Турана" со счетом 3:0.

28 июля. "Црвена Звезда" - "Кайрат" 5:0

31 июля. "Туран" - "Кайрат" 4:3

Лишь перспектива вылета из Кубка Казахстана вынудила прежнего наставника алматинцев Кирилла Кекера прекратить эксперименты с составом. Это дало свои результаты в данном турнире, но в Лиге Европы, где "Кайрат" оказался после разгрома в Белграде, все завершилось печальнее. 5 августа "желто-черные" вымучили на своем поле ничью с армянским "Алашкертом" - 0:0. Через два дня подопечные Кекера основным составом отыгрались на "Жетысу" - 3:0.

5 августа. "Кайрат" - "Алашкерт" 0:0

8 августа. "Кайрат" - "Жетысу" 3:0

12 августа алматинцев ждало разочарование в ответном матче с "Алашкертом" и вылет из Лиги Европы. "Кайрат" большую часть игры вдевятером оказывал сопротивление сопернику. Поединок в Ереване завершился победой хозяев - 3:2, после чего Кекер подал в отставку. Через два дня "желто-черные" в условно выездном поединке (матч прошел в Алматы) одолели "Каспий" - 4:2 и вышли в плей-офф Кубка Казахстана.

12 августа. "Алашкерт" - "Кайрат" 3:2

15 августа. "Каспий" - "Кайрат" 2:4

Недавние спаренные противостояния, уже в рамках групповой стадии Лиги конференций и КПЛ, также вышли для алматинцев разными. В середине сентября, уже при Курбане Бердыеве, "Кайрат" дебютировал в группе еврокубков ничьей с кипрской "Омонией", а затем сумел обыграть "Кызыл-Жар".

16 сентября. "Кайрат" - "Омония" 0:0

19 сентября. "Кайрат" - "Кызыл-Жар" 1:0

В конце сентября подопечные Бердыева дали в Швейцарии бой "Базелю" - 2:4. А после выездного поражения сумели обыграть "Акжайык" - 3:1.

30 сентября. "Базель" - "Кайрат" 4:2

3 октября. "Кайрат" - "Акжайык" 3:1

Напомним, "Кайрат" досрочно сложил чемпионские полномочия и уже точно будет бронзовым призером КПЛ-2021. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"©

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