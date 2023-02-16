Выступающий в России бывший футболист сборной Казахстана может вернуться в КПЛ

Фланговый защитник из Казахстана Дмитрий Мирошниченко попал в сферу интересов "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В середине прошлого года 30-летний футболист покинул "Тобол", за который выступал несколько сезонов. Затем опытный игрок решил перейти в новороссийский "Черноморец", выступающий во второй лиге первенства России. В составе "моряко"» Мирошниченко сыграл семь матчей.
Если стороны договорятся, то в ближайшее время уроженец Актобе перейдет в стан "горняков".
Ранее Мирошниченко выступал за "Актобе" и молодежную команду краснодарской "Кубани". За сборную Казахстана сыграл 11 матчей. Последняя игра пришлась на матч Лиги наций против Литвы осенью 2020 года.