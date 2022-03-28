На прошлой неделе "Астана" объявила о подписании контракта с бывшим игроком ПСВ Райем Влутом. С футбольной точки зрения это выглядит как несомненное усиление, но есть одно важное обстоятельство - новичок столичного клуба несколько месяцев назад стал участником ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает о 26-летнем игроке и его скандальной репутации.

Для начала коротко пройдемся по карьере Влута. Рай из футбольной семьи - об этом говорит даже его имя. Отец (бывший футболист, ныне тренер и функционер Вильян Влут) назвал его в честь знаменитого полузащитника сборной Бразилии Раи. В 2005 году Влут был принят в детско-юношескую академию ПСВ, и, что любопытно, с 2008 по 2009 год академией руководил его отец Вильян.

В сезоне 2014/15 Влут дебютировал за основную команду ПСВ при Филиппе Коку. Но стать игроком основы он так и не сумел. Гранд из Эйндховена каждый сезон отдавал своего воспитанника в аренду. Так продолжалось до 2017 года, пока Влута окончательно не продали.

Интересно, что в этот же период большой друг Рая и еще один воспитанник ПСВ Мемфис Депай успешно строил большую карьеру. Он уже был в "Манчестер Юнайтед" и давно дебютировал в национальной сборной. При этом, несмотря на все проблемы Влута, Депай сохранял крепкую связь с ним. "Он заботился обо мне, как о брате. Мы говорим с ним обо всем - одежде, музыке, футболе. Я горжусь футболистом Мемфиса, но особенно человеком. Он также гордится мной. Моя карьера не всегда складывалась хорошо. Он все это знает", - признавался Влут в одном из интервью.

Неудачный опыт в Италии ("Фрозиноне") и Бельгии ("Сент-Труйден") спровоцировал возвращение полузащитника на родину. Сезон 2019/20 он ударно провел во втором дивизионе Нидерландов за "Экселисиор", а уже в следующей кампании подписал контракт с клубом Эредивизи "Хераклесом". Сезон 2020/21 - лучший в карьере Влута, он по-настоящему расцвел, оформив 16+7 по системе гол+пас в 33 матчах. Казалось, что это ключевой поворот в карьере игрока, но в действительности все разрушилось в одночасье.

14 ноября 2021 года Влут был арестован после того, как попал в автомобильную аварию со смертельным исходом, в которой погиб четырехлетний мальчик. Позже игрока отпустили, но он остался в числе подозреваемых.

В январе Влут неожиданно вернулся в состав "Хераклеса". Руководство и сам футболист выступили с заявлением. "Конечно, не проходит и дня, чтобы я не думал об аварии или ее трагических последствиях. Я бы очень хотел повернуть время вспять. К сожалению, это невозможно. Это самое страшное для семьи, я сочувствую им каждый день", - заявил Рай. В то же время руководители клуба отметили, что пока идет расследование, они не могут лишать игрока работы, поэтому он снова работает с командой.

В середине января нынешнего года Влут возвращается на поле и выходит на замену в матче с "Неймегеном". Но реакция болельщиков "Хераклеса" оглушительна, они не хотят видеть Влута и не понимают решение клуба.

Спустя несколько дней "Хераклес" выступил с очередным заявлением:

"Как нам стало известно, Влут, возможно, не только слишком быстро ехал той ночью, но и слишком много выпил. И то, и другое абсолютно неприемлемо. В течение нескольких недель и месяцев после аварии Рай несколько раз заверял нас, что он не превышал скорости в 130 километров в час и не выпивал больше допустимой нормы алкоголя. Но эта информация оказалась неверной".

Нидерландские СМИ отмечают, что Влут ехал со скоростью 203 километра в час, а уровень алкоголя в крови у него был вдвое больше допустимого. Игрок солгал клубу, после чего "Хераклес" немедленно отстранил его, в Алмело больше не допустят, чтобы он выступал за эту команду.

Но в конце марта футбольный мир в Нидерландах снова ошарашен. "Астана" официально объявляет о подписании контракта с Райем Влутом. Эта новость удивила даже "Хераклес", в клубе из Алмело утверждали, что сделка далека от завершения. При этом пока совершенно непонятно, как будет завершено расследование по делу с аварией.

Возможно, с юридической стороны "Астана" провела трансфер профессионально, ведь иначе клуб не представил бы игрока официально. Однако с морально-этической точки зрения, Влут - это крайне спорное подписание. В Нидерландах абсолютно все уверены, что игрок виновен в аварии, он нарушил закон и лишил жизни ребенка. Его профессиональная карьера на родине фактически завершена. В Европе опять же игрока с таким прошлым не подпишут, поскольку там ценят мнение общественности, болельщиков. Но, похоже, в казахстанском футболе возможно все.