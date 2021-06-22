"Всегда есть какие-то разговоры". Тренер "Каспия" - об интересе "Тобола"

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, контактировал ли он с представителями "Тобола" и мог ли возглавить другую команду в зимнее межсезонье. Контракт сербского специалиста с западно-казахстанским клубом действует до конца этого года.

"Я читал, что являюсь кандидатом на пост тренера "Тобола", но я ни с кем не разговаривал. Сейчас сосредоточен только на "Каспие" и на ближайшей игре с "Кайратом".

Был ли интерес зимой? Всегда есть какие-то разговоры, интерес. Но у меня было желание остаться в "Каспие", я доволен, как мы сотрудничали в прошлом сезоне, и, несмотря на все проблемы, очень рад, что остался в этом клубе", - отметил Благоевич.

Напомним, что "Каспий" является одной из команд-открытий нынешнего сезона Olimpbet-чемпионата Казахстана, занимая пятое место после 16 туров.

Ранее сообщалось, что "Тобол" после расставания с Григорием Бабаяном рассматривает на замену кандидатуру Благоевича.

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