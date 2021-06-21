Назван преемник Бабаяна в "Тоболе"

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич может возглавить "Тобол". Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что Срджан Благоевич скоро переберется из Актау в Костанай. По этому маршруту он мог проследовать еще минувшей зимой, но тогда отъезд Григория Бабаяна в ЦСКА оказался фальстартом. Теперь же все готово для того, чтобы 48-летний сербский специалист пошел на повышение и возглавил вице-чемпионов Казахстана", - говорится в сообщении источника.

Напомним, что Григорий Бабаян стал ассистентом Алексея Березуцкого в московском ЦСКА, где выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. В "Тоболе" Бабаяна пока замещает Александр Москаленко.

В текущем чемпионате костанайцы идут на втором месте в таблице после 16 туров, а актаусцы располагаются на пятой строчке.

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