Официально. ЦСКА объявил о назначении Григория Бабаяна

Казахстанский специалист Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ПФК ЦСКА. Об этом московский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Он будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода хорвата Ивицы Олича.
Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб #ЦСКА и будет помогать Алексею Березуцкому https://t.co/mrXJWrBIJH pic.twitter.com/CTUB9Srdby— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 17, 2021
Напомним, что Бабаян в разгар сезона покинул костанайский "Тобол", с которым вел чемпионскую гонку. Он уже прибыл на сборы ЦСКА, где также готовится к возвращению после травмы полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
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