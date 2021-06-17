Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Зайнутдинов восстановился после травмы и тренировался

Бывший главный тренер костанайского "Тобола" Григорий Бабаян находится с московским ЦСКА на тренировочных сборах. Об этом "Чемпионату" сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Бабаян уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.

15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провел девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

По информации СМИ, именно приход Бабаяна в ЦСКА стал причиной ухода Олича.

Между тем, полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов восстановился после травмы и принял участие в первой тренировке ЦСКА на сборах в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Хавбек не выходил на поле с марта из-за травмы, пропустив остаток сезона. В мае он перенес операцию. В минувшем сезоне российской премьер-лиги он провел 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Фото: ПФК ЦСКА©

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице российской премьер-лиги по итогам сезона-2020/21 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/02.

Бабаян с декабря 2019 года возглавляет "Тобол", с которым завоевал "серебро" КПЛ-2020 и выиграл Суперкубок Казахстана-2021. В текущем сезоне костанайцы занимают второе место в чемпионате, отставая на три очка от лидирующей "Астаны". В "Тоболе" уже нашли замену Бабаяну.

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