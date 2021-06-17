Селекция, дисциплина и тактика. "Тобол" после ухода Бабаяна выпадет из чемпионской гонки

Уход Григория Бабаяна с поста главного тренера "Тобола" пока является самым обсуждаемым и масштабным событием этого лета в казахстанском футболе. Корреспондент Vesti.kz уверен, что последствия этого кадрового решения будут достаточно болезненными для костанайского клуба.

По дистанции этого сезона "Тобол" выглядел самой стабильной и отлаженной командой чемпионата. Бабаян за год с лишним выстроил в клубе все приблизительно так, как он задумывал, и это принесло результат, шансы на титул КПЛ были абсолютно осязаемыми.

Известно, что Григорий Константинович - фанат дисциплины. Когда он только пришел в "Тобол", некоторые сотрудники клуба с трудом привыкали к требованиям тренера. Но в том числе этот факт позволил "Тоболу" выйти на новый уровень и перестать болтаться в середине таблицы.

С точки зрения тактических знаний и современных тенденций Бабаян, возможно, самый продвинутый тренер в Казахстане. Он зачастую использует отпуск для стажировки в каком-либо зарубежном клубе, изучая разные стили, разных тренеров, впитывает информацию и правильно интерпретирует ее в работе. Это позволило "Тоболу" быстро стать отлаженным механизмом, где каждый игрок знает свой маневр и здесь также присутствует дисциплина, только уже тактическая, на поле.

Бабаян не только собрал в "Тоболе" костяк из сборной Казахстана (многие игроки "Астаны" пришли в том числе благодаря фигуре тренера) и сильных легионеров, но и сумел наладить правильную атмосферу в коллективе. Он сделал это в команде, где собраны уже состоявшиеся, опытные, амбициозные и авторитетные игроки. Это большое искусство - не потерять "раздевалку" в которой большое количество статусных футболистов с непростым характером.

Все это говорит о том, что Бабаян был ключевым, самым важным человеком в этой конструкции. И, к сожалению, "Тоболу" будет сложно сохранить и донести все то, что дал команде Бабаян до конца сезона.

Напомним, что "Тобол" после 15 туров занимает второе место в Olimpbet-чемпионате Казахстана и отстает на три очка от "Астаны". Исполняющим обязанности главного тренера костанайского клуба станет Александр Москаленко.

Бабаян по сообщениям российских СМИ уже был представлен игрокам московского ЦСКА. Вероятно, казахстанский специалист займет пост ассистента главного тренера в штабе Алексея Березуцкого.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!