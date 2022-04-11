"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022

Матч между "Кайратом" и "Каспием" полностью оправдал статус центрального в пятом туре чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем команда из Актау так впечатлила Курбана Бердыева и почему алматинцы все-таки победили.

"Каспий" доминировал, но "Кайрат" остро контратаковал

За период работы в "Кайрате" Курбан Бердыев никогда столь комплиментарно не высказывался о сопернике. И это, вероятно, главный показатель прошедшей игры. Несмотря на победный результат, "Каспий" произвел совершенно уникальное впечатление в рамках чемпионата Казахстана, о чем и высказался Бердыев:

"Каспий" – самая атакующая команда лиги, которая показывает достаточно качественный футбол. Неслучайно они вверху таблицы. По этому направлению многим командам нужно идти. По этому направлению и мы идем потихоньку. До игры я сказал тренеру "Каспия", что их команда мне очень нравится и тот футбол, который проповедует Костов".

Команда из Актау снова забрала у соперника мяч и старалась разнообразно атаковать позиционно. "Каспий" владел мячом 68 процентов времени, отдав в сумме 645 (!) передач (88 процентов точных). Для сравнения, "Кайрат" выполнил всего 187 передач (67 процентов точных). Вас не должен удивлять процент точности, ведь, несмотря на всю привлекательность, у "Каспия" много стерильного владения мячом, то есть контроля в первой зоне (в обороне), это доказывает в том числе количество передач со стороны центрального защитника Тараса Бондаренко (98 передач) и низко посаженного в этой игре опорника Думана Нарзилдаева (93 передачи). "Кайрат" в свою очередь выполнял больше длинных передач, поэтому их процент оказался значительно ниже, зато алматинцы совершили аж 17 ключевых передач (у "Каспия" всего одна).

У "Кайрата" были моменты из-за слишком смелой игры "Каспия"

Высокая линия обороны и короткий розыгрыш мяча от вратаря были реальными проблемами "Каспия" в этом матче. Защитники поднимались очень высоко, и "Кайрат" имел много возможностей убегать для быстрых атак. Вот что по этому поводу сказал Бердыев:

"Мы этим и воспользовались. Если вы помните, в первом тайме Жоао перехватил и не попал в ворота. Иногда специально ловушки ставим, приоткрывая игрока, чтобы туда был пас, а мы сыграли на опережение. Это их принцип игры, и они рискуют".

Собственно, пропущенный мяч пришел после выхода из обороны "Каспия" с помощью коротких передач, игроки "Кайрата" накрыли Ардазишвили (он отвечал за продвижение мяча) и быстро вывели на ударную позицию Жоао Пауло.

На дистанции "Каспию" будет сложно

Против соперников с менее мастеровитым подбором игроков стиль "Каспия" может работать, но вскрывать лидеров вроде "Тобола" и "Кайрата" им сложнее, к тому же у таких клубов отличные игроки в атаке.

В такой оборонительной лиге "Каспий" будет ощущать как плюсы, так и существенные минусы. Созидать всегда сложнее, а кадровых ресурсов у команды Костова немного, выдать стабильный и успешный отрезок им будет крайне тяжело. Хотя их тренер настроен не отступать, Костов утверждает, что они не отойдут от избранной концепции и будут навязывать свою игру.

Пожалуй, единственная команда, с которой "Каспий" может испытать проблемы по части владения мячом, - это "Астана". И это действительно будет тренерская дуэль между Николаем Костовым и Срджаном Благоевичем.

Напомним, что "Каспий" перед игрой с "Кайратом" сенсационно лидировал в чемпионате, набрав десять очков в четырех турах. Сейчас актауский клуб всего на один балл уступает лидирующим алматинцам. Картина в верхней части таблицы КПЛ может поменяться уже в следующем туре.

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