Вратарь "Тобола" может сменить чемпионат Казахстана на РПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:00
©ФК "Тобол"

Вратарь "Тобола" Иван Коновалов может продолжить карьеру в России. Игроком интересуется ряд клубов из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

В январе 2022 года Коновалов ушел из казанского "Рубина" в шотландский "Ливингстон". В феврале 2023-го 28-летний россиянин отправился в "Тобол", в составе которого провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коновалова в 350 тысяч евро, его контракт с "Тоболом" действует до конца 2023 года.

В игровой карьере Коновалова также были российские "Урал", "Астрахань", белорусский "Торпедо-БелАЗ", сербские "Бачка" и "Раднички" (Ниш).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Тобол ФК Казахстан Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
КПЛ
Вратарь "Тобола" может сменить чемпионат Казахстана на РПЛ
Вчера , 20:01
КПЛ
Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ
Вчера , 18:43
КПЛ
Вернется в РПЛ? Российский защитник сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
Вчера , 14:44
КПЛ
"Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности
14 июня, 15:16
КПЛ
"Кайрат" сделал заявление по двум игрокам
14 июня, 12:33
КПЛ
Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира
14 июня, 07:57
КПЛ
Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
13 июня, 15:30
КПЛ
"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
13 июня, 14:30
КПЛ
"Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино
12 июня, 19:31
КПЛ
Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»