Вратарь "Тобола" Иван Коновалов может продолжить карьеру в России. Игроком интересуется ряд клубов из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".
В январе 2022 года Коновалов ушел из казанского "Рубина" в шотландский "Ливингстон". В феврале 2023-го 28-летний россиянин отправился в "Тобол", в составе которого провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коновалова в 350 тысяч евро, его контракт с "Тоболом" действует до конца 2023 года.
В игровой карьере Коновалова также были российские "Урал", "Астрахань", белорусский "Торпедо-БелАЗ", сербские "Бачка" и "Раднички" (Ниш).