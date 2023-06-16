Вратарь "Тобола" Иван Коновалов может продолжить карьеру в России. Игроком интересуется ряд клубов из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

В январе 2022 года Коновалов ушел из казанского "Рубина" в шотландский "Ливингстон". В феврале 2023-го 28-летний россиянин отправился в "Тобол", в составе которого провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коновалова в 350 тысяч евро, его контракт с "Тоболом" действует до конца 2023 года.

В игровой карьере Коновалова также были российские "Урал", "Астрахань", белорусский "Торпедо-БелАЗ", сербские "Бачка" и "Раднички" (Ниш).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →