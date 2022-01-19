Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов сегодня, 19 января, подписал соглашение с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее пресс-служба клуба информировала о том, что 29-летний футболист находится в команде на просмотре.

Покатилов в Instagram попрощался с "Кайратом", а также поблагодарил председателя наблюдательного совета клуба Кайрата Боранбаева.

В конце прошлого года в СМИ выходила информация о переговорах Покатилова с российским "Ростовом", где главным тренером является хорошо знакомый казахстанцу по совместной работе Виталий Кафанов, но голкипер оказался в другой команде.