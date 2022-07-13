Вратарь сборной Казахстана получил сотрясение мозга в матче КПЛ

Вратаря сборной Казахстана по футболу Игоря Шацкого забрала скорая помощь после матча "Шахтера" в КПЛ, сообщают Vesti.kz. Голкипер получил травму в результате столкновения с защитником "Аксу" Али Гаджибековым.

"Ничего конкретного сейчас сказать не могу, пока не было обследования. Его забрала скорая помощь. Сейчас большая плотность игр. Жаль, когда выпадает такой игрок, как Игорь, лидер команды. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - цитирует сайт "Шахтера" с послематчевой пресс-конференции главного тренера команды Вахида Масудова.

Как сообщил после этого аккаунт skazk1.dugali4a в Instagram, врачи диагностировали у футболиста сотрясение мозга, ему рекомендован покой.

Напомним, что "Шахтер" на своем поле обыграл "Аксу" в перенесенном матче третьего тура со счетом 4:2.

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