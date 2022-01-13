Голкипер сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов ушел из "Кайрата". На телеграм-канале "СпортРадар.kz" рассказывают подробности ситуации.

Уход 29-летнего футболиста, который был одним из ключевых исполнителей, - не первый для алматинского клуба.

"Как мне стало известно из достоверного источника, Стас Покатилов покинул "Кайрат", несмотря на действующий до конца 2022 года контракт. Официально голкипер сборной Казахстана и алматинский клуб расстались полюбовно, однако на деле Покатилов ушел из-за того, что не согласился на предложение "желто-черных" пойти на понижение заработной платы.

Еще раньше по той же причине команду покинули Миканович, Дугалич и Поляков. И вполне вероятно, что Стас - не последняя потеря "Кайрата", который теперь остался без своего первого номера," - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее на просмотр в питерский "Зенит" отправился защитник "Кайрата" Нуралы Алип, который может дебютировать за россиян 19 января.