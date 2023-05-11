Вратарь сборной Казахстана объяснил свой отказ ехать в Европу

Голкипер карагандинского "Шахтера" и сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий назвал причины, по которым не захотел выступать в европейском чемпионате, передают Vesti.kz.
"Меня часто спрашивают, поеду ли я играть в условную Польшу, но я домашний человек, и вряд ли куда-то поеду на старости лет. Люблю спокойствие, не люблю суету, переезды. Было бы мне 25, и с нынешними мозгами, то я бы 100 процентов попробовал себя в Европе. В 33 года уже как-то не хочется куда-то ехать, и собирать чемоданы в другую страну. Мне уже 33, и мои лучшие друзья - командные доктора. Я много лет играю профессионально, и не было дня, чтобы у меня что-то не болело", - написал он в авторской колонке на Meta-ratings.kz.
Шацкий - воспитанник "Шахтера". В его карьере также были "Астана-1964", "Булат-АМТ", "Тобол". С 2019 года вызывается в сборную Казахстана.