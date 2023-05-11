Вратарь сборной Казахстана объяснил свой отказ ехать в Европу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:16
©КФФ

Голкипер карагандинского "Шахтера" и сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий назвал причины, по которым не захотел выступать в европейском чемпионате, передают Vesti.kz.

"Меня часто спрашивают, поеду ли я играть в условную Польшу, но я домашний человек, и вряд ли куда-то поеду на старости лет. Люблю спокойствие, не люблю суету, переезды. Было бы мне 25, и с нынешними мозгами, то я бы 100 процентов попробовал себя в Европе. В 33 года уже как-то не хочется куда-то ехать, и собирать чемоданы в другую страну. Мне уже 33, и мои лучшие друзья - командные доктора. Я много лет играю профессионально, и не было дня, чтобы у меня что-то не болело", - написал он в авторской колонке на Meta-ratings.kz.

Шацкий - воспитанник "Шахтера". В его карьере также были "Астана-1964", "Булат-АМТ", "Тобол". С 2019 года вызывается в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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