ФК "Актобе", по неофициальной информации, намерен существенно обновить состав и почти полностью вратарскую линию. Одним из кандидатов является азербайджанский голкипер Эмиль Балаев, уже выступавший в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz вспоминает его сезон в Казахстане и предполагает, насколько вратарь помог бы "красно-белым".

Ранее "Актобе" расстался с российским голкипером Сергеем Ревякиным. Также клуб покинет 37-летний Жасур Нарзикулов. На их место "красно-белые" рассматривают несколько кандидатур, в том числе и Балаева.

Для азербайджанца это может стать вторым пришествием в КПЛ. 27-летний вратарь уже выступал в составе "Тобола" в сезоне-2019. Во всех турнирах легионер провел 36 матчей, в которых пропустил 27 голов.

Балаеву принадлежит одно существенное достижение. Он не пропускал в свои ворота на протяжении 736 минут (18 матчей подряд) и вошел в топ-5 вратарей по сухим сериям в истории чемпионатов Казахстана.

Вратарь "Тобола" был признан игроком года на родине и в сентябре 2019-го в домашнем поединке с Хорватией дебютировал за свою национальную команду. В матче с серебряным призером чемпионата мира-2018 Балаев помог Азербайджану сохранить ничью - 1:1.

Учитывая надежность, хладнокровие и впечатляющий бэкграунд, казалось, что он продолжит в "Тоболе". Но с приходом на пост главного тренера Григория Бабаяна азербайджанские СМИ все чаще стали говорить об уходе вратаря из костанайского клуба.

Это произошло в конце января 2020 года, когда было объявлено о расторжении контракта по обоюдному согласию. В своем Instagram Балаев написал, что ушел из клуба по определенным причинам и ничуть не жалеет об этом.

В марте он присоединился к азербайджанскому футбольному клубу "Зиря", а в июле 2020-го стал игроком "Карабаха". В составе клуба из Агдама Балаев стал серебряным призером чемпионата Азербайджана. С тех пор экс-голкипер "Тобола", так и не вытеснив из основного состава Шахруддина Магомедалиева, провел за "Карабах" 19 матчей. В текущем розыгрыше Лиги конференций Балаев оба поединка с "Кайратом" провел на скамейке запасных.

Учитывая, что оборона "Актобе" была одной из самых слабых в КПЛ-2021 (40 пропущенных мячей) интерес к Эмилю можно считать логичным и своевременным. Другой вопрос, удастся ли "красно-белым" договориться с ним, поскольку по утверждениям азербайджанских СМИ Балаеву не гарантировано стабильное место в составе пятикратного чемпиона Казахстана и зарплата в "Актобе" будет несколько меньше по сравнению с "Карабахом".

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Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Карабах"© (2)