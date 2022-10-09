Воспользуется "Астана" осечкой "Тобола"? Прямая трансляция оставшихся матчей 22-го тура КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:05
©ФК "Астана"

Сегодня, 9 октября, состоятся оставшиеся матчи 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат", ведущий борьбу за еврокубки на выезде сыграет с "Атырау". Конкурент алматинцев "Шахтер" - дома примет "Туран". Начало матчей в 16.00 по времени Астаны.

Через два часа после этого стартуют игры "Астана" - "Ордабасы" и "Тараз" - "Кызыл-Жар". 

Завершит программу тура в 20.00 - противостояние "Мактаарала" и "Акжайыка".

В прямом эфире матчи покажет ПФЛК-ТВ. Начало - по времени Астаны. С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Кайрат ФК Астана ФК Туран ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Атырау ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Мактаарал ФК Акжайык ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:05
КПЛ
Воспользуется "Астана" осечкой "Тобола"? Прямая трансляция оставшихся матчей 22-го тура КПЛ
Сегодня , 09:48
КПЛ
Названа причина разгромного поражения "Тобола" от "Аксу" в КПЛ
Сегодня , 08:05
КПЛ
"Мы творим историю". Карпович высказался о настрое "Актобе" после разгромной победы в КПЛ
Вчера , 19:56
КПЛ
Сенсационным поражением завершился матч "Тобола" в КПЛ
Вчера , 17:56
КПЛ
"Актобе" после разгромной победы укрепил лидерство в КПЛ
Вчера , 10:57
КПЛ
Прямая трансляция матчей КПЛ "Актобе" - "Каспий" и "Аксу" - "Тобол"
7 октября, 18:39
КПЛ
Шацкий в Россию, Оразов в Бельгию? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ
6 октября, 22:48
КПЛ
Футболист сборной Казахстана заинтересовал европейские клубы
6 октября, 17:18
КПЛ
Минус Томасов и любимчики Благоевича? Как "Астана" может обновиться при Бабаяне
6 октября, 14:43
КПЛ
Выбран лучший гол чемпионата Казахстана по футболу в сентябре
© 2008 - 2022 ТОО «EML»