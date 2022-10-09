Сегодня, 9 октября, состоятся оставшиеся матчи 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат", ведущий борьбу за еврокубки на выезде сыграет с "Атырау". Конкурент алматинцев "Шахтер" - дома примет "Туран". Начало матчей в 16.00 по времени Астаны.

Через два часа после этого стартуют игры "Астана" - "Ордабасы" и "Тараз" - "Кызыл-Жар".

Завершит программу тура в 20.00 - противостояние "Мактаарала" и "Акжайыка".

В прямом эфире матчи покажет ПФЛК-ТВ. Начало - по времени Астаны. С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →