Воспитанник "Ливерпуля" может покинуть клуб КПЛ

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:13

Португальский футболист Тони Силва, который является воспитанником английского "Ливерпуля", может покинуть казахстанский "Туран" уже летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Агенты футболиста уже предложили услуги чемпиона Казахстана-2021 года ряду клубов, в том числе и казахстанских.

Сильва перешел в "Туран" перед сезоном, до этого в Казахстане выступал в "Таразе", "Тоболе", таким образом туркестанский клуб стал его третьей команды в КПЛ.

В этом сезоне он провел десять игр, в которых отличился двумя результативными передачами.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Ливерпуль Туран ФК КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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