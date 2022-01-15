Украинский футболист Евгений Чумак продолжит карьеру в самаркандском "Динамо" из Узбекистана, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на один год.

Последним его клубом был "Туран", за который он играл с лета прошлого года. Во всех турнирах провел семь матчей, результативными действиями не отметился.

Чумак - воспитанник киевского "Динамо". В его карьере также были украинские "Говерла", "Карпаты", "Десна", могилевский "Днепр", грузинский "Шевардени", узбекские "Металлург" и "Бунедкор". В свое время привлекался к играм за все юношеские и молодежную сборные своей страны.

Напомним, "Туран" занял 12-е место в чемпионате Казахстана-2021. В межсезонье клуб принял Владимир Газзаев.