Воспитанник киевского "Динамо" определился со своим будущим после ухода из клуба КПЛ

©ФК "Динамо"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:11

Украинский футболист Евгений Чумак продолжит карьеру в самаркандском "Динамо" из Узбекистана, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на один год.

Последним его клубом был "Туран", за который он играл с лета прошлого года. Во всех турнирах провел семь матчей, результативными действиями не отметился.

Чумак - воспитанник киевского "Динамо". В его карьере также были украинские "Говерла", "Карпаты", "Десна", могилевский "Днепр", грузинский "Шевардени", узбекские "Металлург" и "Бунедкор". В свое время привлекался к играм за все юношеские и молодежную сборные своей страны.

Напомним, "Туран" занял 12-е место в чемпионате Казахстана-2021. В межсезонье клуб принял Владимир Газзаев.

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Метки:
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