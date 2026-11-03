Ведущий полузащитник "Алтая" Ибрагим Дадаев в зимнее трансферное почти наверняка сменит клуб, поскольку к нему проявляют интерес сразу несколько команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Минувшим летом Дадаев был в шаге от перехода в "Актобе", но "Алтаю" удалось сохранить игрока до конца сезона. Однако интерес к полузащитнику со стороны "красно-белых" сохраняется, кроме того, воспитанник "Кайрата" в селекционных списках еще нескольких клубов из высшей части турнирной таблицы КПЛ.

Для Дадаева нынешний сезон - первый полноценный в КПЛ. Хавбек получил огромное доверие со стороны Вахида Масудова и ему удалось раскрыть свои сильные качества.

Левоногий полузащитник вошел в десятку лучших дриблеров КПЛ, забил пять голов и отдал две голевые передачи в 28 матчах. Любопытно, что Дадаев постепенно прогрессирует уже второй сезон кряду, ведь в прошлом году он также ярко проявил себя в первой лиге, забив за "Алтай" 13 голов и тем самым помог клубу выйти в высший дивизион.

Помимо Дадаева "Алтай" зимой рискует потерять и другого важного игрока атаки - Сэйфа Попова. В недавнем интервью нападающий рассказал, что имеет предложения из Европы.