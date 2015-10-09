Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:00
 

Воспитанник "Кайрата" заинтересовал топ-клубы КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Воспитанник "Кайрата" заинтересовал топ-клубы КПЛ ©ФК "Алтай"

Ведущий полузащитник "Алтая" Ибрагим Дадаев в зимнее трансферное почти наверняка сменит клуб, поскольку к  нему проявляют интерес сразу несколько команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Поделиться

Ведущий полузащитник "Алтая" Ибрагим Дадаев в зимнее трансферное почти наверняка сменит клуб, поскольку к  нему проявляют интерес сразу несколько команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Минувшим летом Дадаев был в шаге от перехода в "Актобе", но "Алтаю" удалось сохранить игрока до конца сезона. Однако интерес к полузащитнику со стороны "красно-белых" сохраняется, кроме того, воспитанник "Кайрата" в селекционных списках еще нескольких клубов из высшей части турнирной таблицы КПЛ. 

Для Дадаева нынешний сезон - первый полноценный в КПЛ. Хавбек получил огромное доверие со стороны Вахида Масудова и ему удалось раскрыть свои сильные качества. 


Левоногий полузащитник вошел в десятку лучших дриблеров КПЛ, забил пять голов и отдал две голевые передачи в 28 матчах. Любопытно, что Дадаев постепенно прогрессирует уже второй сезон кряду, ведь в прошлом году он также ярко проявил себя в первой лиге, забив за "Алтай" 13 голов и тем самым помог клубу выйти в высший дивизион. 

Помимо Дадаева "Алтай" зимой рискует потерять и другого важного игрока атаки - Сэйфа Попова. В недавнем интервью нападающий рассказал, что имеет предложения из Европы. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2026/27   •   Италия, Бергамо   •   Тур 3, мужчины
5 ноября 22:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Кайрат
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!