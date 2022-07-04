ФК "Туран" объявил о заключении контракта c казахстанским голкипером Динмухаммедом Жомартом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летний Жомарт является воспитанником "Кайрата". Свой первый и единственный матч за основную команду алматинского клуба он провел в сезоне-2022 в матче против "Тараза" (0:1)

Прошлый сезон голкипер провел в "Кайрат-Москве". За московский клуб он сыграл 18 матчей, из которых он отыграл на ноль.

Ранее "Туран" объявил об уходе вратаря Эмиля Балаева, сыгравшего за туркестанский клуб всего один матч. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: