КПЛ
Сегодня 16:58

Воспитанник "Кайрата" нашел новый клуб

©ФК "Сумгаит"

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды объявил о подписании контракта с Рифатом Нурмугаметом. При этом детали соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Нурмугамет является воспитанником "Кайрата". Также играл за "Жетысу", "Актобе", "Мактаарал", "Туран" и азербайджанский "Сумгаит".

Ранее привлекался в молодежную сборную Казахстана до 21 года.

Напомним, "Шахтер" занял 13-е место в КПЛ-2024 и впервые в своей истории покинул высший дивизион.

В межсезонье в карагандинский клуб вернулся защитник сборной Казахстана Михаил Габышев.

Трансферные новости можно отслеживать по этой ссылке.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →