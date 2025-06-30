КПЛ
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Воспитанник "Кайрата" едет в "Елимай". В России он провел лучший отрезок в карьере

©ФК "Волгарь"

Акмаль Бахтияров последние пару лет провел вне Казахстана, но теперь близок к возвращению на родину - он получил предложение от "Елимая". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это сделка вызывает интерес и сможет ли вингер проявить себя в КПЛ. 

Карьера Акмаля волнообразна, но после ухода из "Ордабасы" он наконец обрел стабильность и постоянную игровую практику. Да, в рамках второй лиги России, но все же, показательно, что он не разуверился в себе и выдал, возможно, самый продуктивный отрезок в карьере. 

В астраханском "Волгаре" Бахтияров за сезон сыграл 38 (!) матчей, это почти в два раза больше, чем общее количество его игр в КПЛ. За этот период он оформил пять голов и шесть ассистов. 

В 27 лет Акмаль накопил необходимый опыт и окреп ментально. Его прошлый камбэк в КПЛ выглядел разочаровывающем, ведь в "Ордабасы" он играл мало и по сути проиграл конкуренцию. 

Но в "Елимае" ситуация может сложится иначе. Во-первых, сам Акмаль стал продуктивнее и фундаментальнее как игрок. Во-вторых, в Семее все-таки чуть меньше ожиданий, чем было в Шымкенте, где собирали команду под чемпионство. 

Кроме того, в "Елимае" есть отличный пример, схожий с Акмалем по функциям и карьере игрок - это Жан-Али Пайруз. В команде Андрея Карповича ему удалось раскрыться и даже дорасти до сборной Казахстана. Бахтияров вполне способен проделать тот же путь. 

Да, конкуренция в Семее будет, ведь есть тот же Пайруз, Плакка, Тугарев, Муртазаев. Но нельзя сказать, что это игроки совершенно иного уровня. Для Акмаля это очередной шанс заявить о себе в КПЛ. Для "Елимая" еще одна попытка раскрутить казахстанского игрока с минимальными рисками для себя. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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