Воспитанник "Барселоны" обратился к российскому клубу после возвращения в "Кайрат"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:30
©instagram.com/mackybagnack3/

Защитник "Кайрата" Маки Баньяк обратился к российскому клубу "Пари НН", в составе которого он находился в аренде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Баньяк не успел сыграть ни одной официальной игры, так как на тренировке российской команды порвал мениск и повредил бедренную кость левой ноги.  

"Благодарю вас за теплый прием с первого дня, я почувствовал себя как дома. В этих нескольких словах я хочу выразить свою благодарность за поддержку, которую я получил от каждого из вас, семьи "Пари НН", во время моего отсутствия.

В нашей профессии есть обстоятельства, которые не зависят от нас, но все вещи способствуют нашему благу.

Это было короткое пребывание, но тем не менее, я завел друзей и братьев как в раздевалке, так и за ее пределами 🤓. Одно можно сказать наверняка, жизнь в целом и футбол в частности часто дают нам второй шанс.

Спасибо, что заботились обо мне в мельчайших деталях. Еще один поклонник 💙🤍", - написал камерунский защитник в своем Instagram.

Баньяк является воспитанником "Барселоны", за вторую команду которой сыграл 43 матча. Также выступал за "Сарагосу", австрийскую "Адмиру Ваккер", словенскую "Любляну" и сербский "Партизан". За сборную Камеруна отыграл четыре матча.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Премьер-лига России Футбольные трансферы

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