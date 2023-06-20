Защитник "Кайрата" Маки Баньяк обратился к российскому клубу "Пари НН", в составе которого он находился в аренде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Баньяк не успел сыграть ни одной официальной игры, так как на тренировке российской команды порвал мениск и повредил бедренную кость левой ноги.

"Благодарю вас за теплый прием с первого дня, я почувствовал себя как дома. В этих нескольких словах я хочу выразить свою благодарность за поддержку, которую я получил от каждого из вас, семьи "Пари НН", во время моего отсутствия.

В нашей профессии есть обстоятельства, которые не зависят от нас, но все вещи способствуют нашему благу.

Это было короткое пребывание, но тем не менее, я завел друзей и братьев как в раздевалке, так и за ее пределами 🤓. Одно можно сказать наверняка, жизнь в целом и футбол в частности часто дают нам второй шанс.

Спасибо, что заботились обо мне в мельчайших деталях. Еще один поклонник 💙🤍", - написал камерунский защитник в своем Instagram.