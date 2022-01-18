Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский продолжит карьеру в Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист стал игроком "Моленбека". Вороговский перешел на правах аренды сроком на полгода с правом выкупа.

"РВД Моленбек", в котором теперь будет выступать Ян, был основан в 1973 году путем слияния клубов "Роял Расинг Вайт" и "Даринг". "Моленбек" был одним из лидеров бельгийского футбола в 1970-х годах. В сезоне 1974/75, спустя год после основания клуба, стали чемпионами Бельгии. С сезона 2020/21 "Моленбек" принимает участие в Первом дивизионе B, втором по силе в чемпионате Бельгии, идет на 3-й строчке турнирной таблицы и претендует на выход в высшую лигу.

Футбольный клуб "Кайрат" желает Яну плодотворной работы и результативной игры в составе "Моленбека", - говорится в сообщении алматинского клуба.

Напомним, Вороговский вернулся в "Кайрат" летом прошлого года, его контракт рассчитан на три сезона. В прошедшем сезоне игрок провел 21 матч за "Кайрат" во всех турнирах.

До этого два сезона он играл в бельгийском клубе "Беерсхот".