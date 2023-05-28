Видеообзор волевой победы "Тобола" в матче чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:52
©ФК "Тобол"

"Тобол" в матче 11-го тура КПЛ-2023 одержал победу на выезде над "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, проходивший на "Астана Арене", где "Окжетпес" принимал своего соперника, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Кокшетаусцы открыли счет уже на седьмой минуте благодаря быстрому голу Максима Драченко. Однако "Тобол" сумел отыграться на 17-й минуте, когда Серикжан Мужиков точным ударом с пенальти забил гол - 1:1.

Решающий мяч, принесший победу костанайцам, был забит Сержем Дебле на 71-й минуте.

После этой победы "Тобол" набрал 17 очков и занимает шестое место в таблице. "Окжетпес" с 11 баллами находится на десятой строчке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
7 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
8 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Окжетпес ФК КПЛ

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