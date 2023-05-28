"Тобол" в матче 11-го тура КПЛ-2023 одержал победу на выезде над "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, проходивший на "Астана Арене", где "Окжетпес" принимал своего соперника, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Кокшетаусцы открыли счет уже на седьмой минуте благодаря быстрому голу Максима Драченко. Однако "Тобол" сумел отыграться на 17-й минуте, когда Серикжан Мужиков точным ударом с пенальти забил гол - 1:1.
Решающий мяч, принесший победу костанайцам, был забит Сержем Дебле на 71-й минуте.
После этой победы "Тобол" набрал 17 очков и занимает шестое место в таблице. "Окжетпес" с 11 баллами находится на десятой строчке.