Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:34
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" в матче десятого тура КПЛ-2023 встречался в Алматы с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота "Кайрата" забил Жоао Педро Оливейра.

Затем, в 24-й минуте Дмитрий Бородин удвоил преимущество "волков" точным ударом с пенальти. В первые минуты компенсированного времени к концу первого тайма Бородин реализовал еще один пенальти.

Для алматинцев это второе поражение в текущем сезоне. Интересно, что команда Кирилла Кекера снова уступила на своем поле. Ранее 9 апреля "Кайрат" проиграл "Жетысу" со счетом 2:3.

Алматинцы пока занимают четвертое место с 18 очками. "Кайсар", набравший 16 баллов, поднялся на седьмую позицию.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Кайрат ФК Кайсар ФК КПЛ

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