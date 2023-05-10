"Астана" в перенесенном матче 19-го тура КПЛ-2023 обыграла на выезде с "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 33-й минуте забил форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.
Отметим, что "Мактаарал" заканчивал матч вдевятером. На 14-й минуте красную карточку получил Сагадат Турсынбай, а на 60-й минуте с поля был изгнан Одилжон Абдурахманов.
"Астана" набрала 21 очко и возглавила турнирную таблицу чемпионата Казахстана. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.
Представляем вашему вниманию видео матча.