"Астана" в перенесенном матче 19-го тура КПЛ-2023 обыграла на выезде с "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 33-й минуте забил форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.

Отметим, что "Мактаарал" заканчивал матч вдевятером. На 14-й минуте красную карточку получил Сагадат Турсынбай, а на 60-й минуте с поля был изгнан Одилжон Абдурахманов.

"Астана" набрала 21 очко и возглавила турнирную таблицу чемпионата Казахстана. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.

Представляем вашему вниманию видео матча.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 9 7 0 2 13-9 21 2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11 8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10 9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10 11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8 12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →