Вернется в КПЛ или пойдет на повышение в Европе? Куда перейдет Рамазан Оразов

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Сегодня 14:40
©КФФ

Путь Рамазана Оразова в словенском "Копере" был неожиданно приостановлен - клуб хочет расстаться с полузащитником. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие варианты есть у игрока сборной Казахстана. 

Изначально у Оразова все развивалось достаточно неплохо в "Копере", но затем произошла смена тренера и ситуация ухудшилась. Хавбек получал все меньше игрового времени, а затем дважды не попадал даже в заявку на матчи. По информации источника знакомого с ситуацией, у Оразова все-таки был конфликт с тренером "Копера" Сафетом Хаджичем. Возможно, в том числе это побудило руководство "Копера" задуматься о расставании с хавбеком. 

Контракт Рамазана с "Копером" официально по-прежнему не расторгнут, но вероятно это дело времени. Одним из основных претендентов на казахстанца является другая команда из Словении - "Целе", это лидер местного чемпионата. "Целе" - интересный и амбициозный по меркам Словении клуб, который контролируют российские бизнесмены. Если Оразов все так же нацелен построить карьеру в Европе, то "Целе" представляется позитивным шагом.

Но есть два нюанса. "Копер" готов отдать Оразова конкуренту по чемпионату, но хочет включить пункт о проценте с дальней перепродажи игрока. И еще один фактор, но скорее уже тактический - у "Целе" серьезная конкуренция в позициях, где может играть Оразов и по сравнению с "Копером" там игроки чуть выше уровнем. 

Что касается возвращения в Казахстан, на данный момент просматривается два реальных варианта для Оразова. Это "Актобе" и "Тобол" - клубы, где хавбек оставил хорошую память о себе. Плюсом камбэка в КПЛ для полузащитника будет финансовая сторона. На родине он наверняка получит более выгодный контракт. 

Сложно сказать, что выберет Оразов, ведь траектория его карьеры в последние годы крайне непредсказуема, но, безусловно, гораздо любопытнее будет, если он продолжит попытки заявить о себе в Европе. 

Фото: ФК "Копер"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Оразов Рамазан Межсезонье в КПЛ КПЛ Словения Казахстанцы за границей Тобол ФК Казахстан Актобе ФК

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