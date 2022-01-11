"В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ

Бывший тренер казанского "Рубина" Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz обсудил возможный переход футболиста сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Нуралы Алипа в санкт-петербургский "Зенит". В частности, специалист рассказал, может ли казахстанец конкурировать с нынешними защитниками российского клуба, кто мог порекомендовать игрока в команду Сергея Семака и почему его тревожит кадровая ситуация в "Кайрате".

- Павел Петрович, просмотр Алипа в "Зените" - неожиданная новость для вас?

- Да. Я хорошо знаю Алипа. В Академию "Кайрата" он приехал из Актау, по моей рекомендации. В домашнем архиве даже сохранился договор с актауской спортивной школой, где есть пункт, по которому прописано определенное вознаграждение, если игрок перейдет в зарубежный клуб. Сейчас оно, по всей видимости, уже неактуально.

Думаю, просмотр в "Зените" не обошелся без участия Курбана Бердыева. Со стороны "Кайрата" это, конечно же, хороший имиджевый ход. Но, если говорить откровенно, то по уровню мастерства Алип пока проигрывает Ловрену, Ракицкому и Чистякову. Допускаю, что за этим кроется стремление повысить трансферную стоимость игрока и, возможно, продать его, например, в ОАЭ или Китай. Если это случится, то приобретенный опыт пригодится в играх за национальную сборную.

- Но есть ли шанс, что игрок все-таки останется в "Зените"?

- Конечно, амбиции у Алипа имеются, но не исключено, что, оставаясь в "Зените", он сядет на лавку, а это приведет к его деградации как игрока. Он в том возрасте, когда надо играть регулярно. У Алипа, например, нет того опыта и понимания игры, как у Ракицкого, который играет на той же позиции левого центрального защитника.

- То есть Нуралы следовало бы уйти в клуб поскромнее, условный "Ростов"?

- Да, где он мог бы играть постоянно. Есть смысл рискнуть, но не в "Зенит", а в другой российский клуб. "Зенит" - это почетно, круто, но и большая фантазия.

В любом случае желаю Алипу успеха, буду за него держать кулаки.

- С одной стороны, понятно, почему "Кайрат" готов отдать игрока, с другой - в Казахстане сложно найти молодого защитника, сопоставимого с Алипом. Это ведь потеря для алматинцев?

- В целом нахожусь в тревожном недоумении от нынешней кадровой ситуации в "Кайрате". Многие легионеры уже ушли. По информации в СМИ, едва ли не 80 процентов основного состава покинули клуб. Если это так, то остается "зеленая молодежь", которая никак себя не зарекомендовала для того, чтобы решать большие задачи.

Бердыев никогда лично не занимался воспитанием молодых футболистов. Он работал с профессионалами высокого индивидуального уровня мастерства, объединяя их в успешную в команду.

Предполагаю, что он для себя выбрал новый вызов и знает, как его реализовать. Остается только пожелать ему успеха.

Напомним, "Кайрат" получил официальное письмо от "Зенита" с приглашением Алипа на первый сбор, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Сообщается, что футболист уже вылетел в Санкт-Петербург.