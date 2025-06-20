В Узбекистане высказались о превосходстве Сатпаева

Узбекский сайт Upl.uz прокомментировал подорожание трансферной стоимости казахстанского форварда Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

16-летний нападающий "Кайрата" на днях прибавил 1,3 миллиона евро (770 миллионов тенге) и теперь оценивается в 1,8 миллиона евро.

"Данное обстоятельство позволило ему сместить с первой строчки двух представителей узбекистанского футбола - Акмала Мозгового и Абдувохида Нематова. Оба игрока выступают за клуб "Насаф" из Карши, и рыночная стоимость каждого из них, по данным Transfermarkt, на текущий момент зафиксирована на отметке в 1,5 миллиона евро. Таким образом, Сатпаев, с учетом последнего обновления, теперь оценивается выше упомянутых узбекистанских футболистов", - пишет сайт.

В текущем сезоне Сатпаев провел 13 матчей в КПЛ, в которых забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Игрок "Кайрата" возглавляет список бомбардиров, опережая Марина Томасова (7) из "Астаны".



